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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تموينية بالشرقية

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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شنت إدارة تموين منيا القمح حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية، برئاسة على عبدالمحسن مدير الإدارة، وكرلس عبدالملك رئيس قسم الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري على محال الجزارة والمخابز والمحال التجارية.

حيث تم تحرير محضر ١٢٩٩جنح ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة، وتم التحفظ على ١٠كيلو جرام لحوم، ومحضر ١٣٠٠ جنح ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة، وتم التحفظ على ١٠ كيلو، ومحضر ضد ( ع. ا) صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة، وتم التحفظ على ٧كيلو جرام لحوم.

كما تم تحرير محضر ١٢٩٨جنح ضد ( و. ل) صاحب محل جزاره لعدم تغطيه اللحوم بالشاش وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ١٢٦٠جنح ضد ( ع. م) صاحب محل جزاره لعدم تغطيه اللحوم بالشاش وعدم الإعلان عن الاسعار، ومحضر ١٢٦١جنح ضد ( ع. ا ) صاحب مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ١٢٦٢جنح ا د ط ضد ( ي. ا) صاحب مخبز سياحى، بالمدينة لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الأسعار.

وتم تحرير محضر ١٢٥٩جنح ضد ( خ. ا) صاحب سوبر ماركت بالمدينه لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ١٢٦٣جنح ضد (ا. ح) صاحب سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار.

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