نص قرار إحالة عصابة تزوير عقود شقق سكنية بالقاهرة الجديدة للجنايات

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة عصابة تخصصت في تزوير أوراق وعقود الشقق السكنية واختلاسها بقصد بيعها بأوراق وهمية للتربح منه بالقاهرة الجديدة.حملت القضية رقم 16008 لسنة 2020 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1663 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة.وجاء في قرار الإحالة: "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (محمد. أ) 68 سنة، عاطل، و(محمد. ج) 29 سنة، مهندس زراعي، لأنهما في تاريخ سابق على 16 نوفمبر ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قلدا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمأمورية توثيق الجيزة، وكذا خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وكذا إمضاءات موظفي تلك الجهات، بأن قام المجهول باصطناع الخاتمین سألفي البيان على غرار الأحلام الصحيحة منهم واستعملهم بمهرهم على المحررين المزورين موضوع الاتهام الثاني وذيلهم بالإمضاءات المقلدة مع علمهم بتقليدهم".وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين: "اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محررين رسميين هما توكيل عام رسمي منسوب صدوره لمأمورية توثيق الجيرة وكذا محضر استلام وحدة سكنية منسوب صدوره لجهاز مدينة القاهرة الجديد وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفقا مع المجهول علي ذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها، فاصنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات ونسبها زورا لموظفي تلك الجهات ومهرهما بالخاتمين المقلدين محل الاتهام الأول- فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة".وتابع قرار الإحالة: أن المتهمين توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "حماده ع"، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شانها إيهامه بالتصرف له في مال منقول (وحدة سكنية) ليست ملكا لهم ولا يحق في التصرف فيها مع علمهم بذلك.وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محرر أحد الناس وهو عقد بيع نهائي تمليك مبرم فيما بينه وبين المجني عليه "مدحت. م"، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بان أنشئه على غرار العقود الصحيحة منه وملأه ببيانات نسبها زورا لسالف الذكر تضمنت ملكيته للوحدة السكنية موضوع الاتهام مع علمه بتزويره.وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثاني أيضا استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني بأن قدمه للمجني عليه "حماده. ع"، محتجا بما دون بها زورا من بيانات لبيع الوحدة السكنية موضوع القضية موضوع القضية مع علمه بتزويره.