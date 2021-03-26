برلماني: لا خوف على مياه نهر النيل في وجود الرئيس السيسي

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتحركات وجهود القيادة السياسية والدبلوماسية الحالية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف سد النهضة الأثيبوبي، مؤكدا أن الرئيس قالها منذ البداية وأكد عليها مرارا وتكرارا "النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت".وشدد أمين في بيان له، على ضرورة تنفيذ توصيات الرئيس بالسعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت ممكن، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، مستطردا: "لا خوف على مياه النيل في وجود الرئيس السيسي".وأوضح النائب أن مصر لا تتعامل مع نهر النيل على أنه مصدرا للمياه فقط، بل مصدرا أيضا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، وهو ما ظهر في حجم التعاون بين مصر ودول أفريقيا منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر.وتابع أن آخر هذه الجهود تمثلت في الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية في مختلف القطاعات، والذي جاء خلال مؤتمر الرئيس السيسي مع نظيرة البوروندي إيفاريست ندايشيمي.