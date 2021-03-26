مقتل 3 في احتجاجات ميانمار.. والبنك الدولي يُحذر من تراجع اقتصادي

قال شهود إن قوات الأمن قتلت ثلاثة بالرصاص في احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري الحاكم اليوم الجمعة، بينما حذر البنك الدولي من أن اقتصاد البلاد قد يتراجع عشرة بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات التي أعقبت انقلاب الشهر الماضي.وقال شاهد رأى قوات الأمن وهي تفتح النار على المحتجين الذين يلوحون برايات سوداء في بلدة مايك في جنوب البلاد "قُتل اثنان بطلقات في الرأس".وقال لرويترز "لا يمكننا انتشال الجثة (الثالثة) لأن الكثير من أفراد الأمن هناك"، وأضاف أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا.