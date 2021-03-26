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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 في احتجاجات ميانمار.. والبنك الدولي يُحذر من تراجع اقتصادي

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:32 م
احتجاجات ميانمار
احتجاجات ميانمار
وكالات
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قال شهود إن قوات الأمن قتلت ثلاثة بالرصاص في احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري الحاكم اليوم الجمعة، بينما حذر البنك الدولي من أن اقتصاد البلاد قد يتراجع عشرة بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات التي أعقبت انقلاب الشهر الماضي.

وقال شاهد رأى قوات الأمن وهي تفتح النار على المحتجين الذين يلوحون برايات سوداء في بلدة مايك في جنوب البلاد "قُتل اثنان بطلقات في الرأس".

وقال لرويترز "لا يمكننا انتشال الجثة (الثالثة) لأن الكثير من أفراد الأمن هناك"، وأضاف أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا.

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