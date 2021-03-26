غرفة أزمات بـ«الصحة» لمتابعة تداعيات حادث «تصادم قطارى سوهاج»

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.وأشار إلى أنه سيتم تقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.وكان قد وقع منذ قليل حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.