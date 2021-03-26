1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إنه تم تسجيل 16 وفاة و1625 حالة تعاف جديدة، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.