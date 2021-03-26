«زراعة الشرقية» تنفذ مدرسة حقلية إرشادية عن القمح لمزارعي قرية كراديس

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن محصول القمح صنف جميزة 12 بقرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالشرقية، وعلاء الشرقاوي مدير إذاعة وسط الدلتا والدكتورة دينا عبدالله سويلم من مركز بحوث القمح والمهندس صبري محمد مهدى مدير إدارة ديرب نجم الزراعية والمهندس وليد كمال الشوادفى أخصائي القمح بالمحافظة ورئيس قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.أوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية والرد علي استفسارات المزارعين.