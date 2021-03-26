مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد إن السبب وراء الاصطدام بين قطارين في سوهاج يرجع إلى أن القطار رقم ١٥٧ كان من المفترض أن يغير السكة التي يسير عليها وذلك لأن القطار الروسي كان واقفا في تلك السكة، لكن مشكلة فنية في التحويلة تسببت في سير القطار على السكة نفسها.وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن القطار الإسباني لم يكن فيه عطل فني كما يتداول البعض ولكن مشكلة في التحويلة تسببت في الأمر.