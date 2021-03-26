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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد المياه.. خطة لتحديث الري بزمام 33 ألف فدان بمطروح

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:30 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه، وذلك لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.

تفقد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، والتقى مع ممثلي القري والمراقبات بمنطقه مراقبة مطروح بقرية عبد الرحمن أبو زهره بزمام 33 الف فدان في وجود مدير البنك الزراعي المصري فرع النوبارية، وممثلي المراقبات الزراعية، وممثلي شركات توريدات وتركيبات الري الحديث، وذلك لاستعراض ومناقشة وضع اسلوب التنفيذ بكامل الزمام لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وقال رئيس قطاع تطوير الرى، إلى إن المشروعات المنفذة والجارى استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.

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