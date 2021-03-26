تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا «الحوثي» تجاه مدينة نجران

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي اليوم الجمعة تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه مدينة (نجران)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعوديةواس إنالميليشيا الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي،وهذا يؤكد اصرار الميليشيا الحوثية على تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.