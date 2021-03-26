مايا مرسى: مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لاحتياجات المرأة خلال أزمة كورونا

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك جهودًا كبيرة تم اتخاذها من أجل حماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز ضدها، مشيرة إلي جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، حيث تلقى المكتب أكثر من 66 ألف استفسار وشكوى خلال عام 2020، كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعرضة للعنف وإنشاء وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداحلية ووزارة العدل وتوفير مراكز استضافة للناجيات من العنف وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم النفسى لهن، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وإنشاء 23 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات المصرية والتوعية بكل أشكال الجرائم الإلكترونية والعنف ضد المرأة وطرق الحماية منها، وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية فى القاهرة وعين شمس والمنصورة للتعامل مع السيدات اللاتى تعرضن للعنف، كما أطلقت النيابة العامة أربعة مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة للمساعدة فى تحقيق العدالة الناجزة، وفيما يتعلق بملف القضاء على ختان الإناث، أشارت إلي أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث استطاعت من خلال الحملات التي نفذتها في مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق 74 مليون اتصال توعوي على مدار سنتين.وأوضحت مرسي خلال مشاركتها فى أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، أن مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسية حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كوفيد- 19، كما أوضحت أن المجلس أطلق آلية لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا وتم رصد 165 تدبيرًا وقرارًا وإجراءً وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021، وقد احتلت مصر المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، أما على المستوى الدولى فقادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية وزامبيا والصين بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد – 19 على النساء والفتيات.وفيما يتعلق بمجال التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة، أوضحت أن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المرأة اقتصاديا والعمل على تقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق التنمية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والغذاء والتأمين الصحى ومبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة، وهناك أيضا برنامج الشمول المالى الذى يهدف للتمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، كما أطلق المجلس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة والذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة.كما أشارت إلى قرار رئيس الجمهورية لإصداره توجيهات للاستعانة بالمرأة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، مضيفة أن ذلك يُعد كسرًا للحاجز الزجاجي للمرأة المصرية في هاتين الجهتين، ومكتسبًا جديدًا يضاف إلى العديد من مكتسبات المرأة المصرية التى تحققت لها.كما أوضحت أن المجلس أطلق العديد من الحملات ووصلت لملايين السيدات فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك الاهتمام بالدور الذى يقوم به الفن فى زيادة الوعى بقضايا المرأة المختلفة، وفى نهاية العرض قدمت الدكتورة مايا الشكر لكل شركاء التنمية الذى يتعاون معهم المجلس.