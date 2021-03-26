شراكة كورية سعودية للدعم في اختبارات تشخيص كورونا

وقعت شركة بايونير الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عقدا بقيمة 6.6 مليار وون (5.8 مليون دولار) لتزويد شركة سعودية بأطقم استخراج الحمض النووي، التي تستخدم في اختبارات التشخيص الجزيئي لفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن شركة بايونير زودت شركة نوبكو الوطنية السعودية، بمعدات التشخيص الجزيئي وغيرها بقيمة 7.1 مليار وون و6.7 مليار وون في أبريل وأغسطس من العام الماضي على التوالي.وأفادت بأنها تستحوذ على نحو 70% من السوق السعودية الخاصة باستخراج الحمض النووي، بعد أن صدرت نحو 100 وحدة من أجهزة التشخيص الجزيئي إلى السعودية.وأضافت الشركة أنها ستسعى لزيادة حصتها في السوق السعودية من خلال تصدير 40 نوعا من أدوات التشخيص الجزيئي إلى السعودية ومواصلة تزويد السعودية بأطقم استخراج الحمض النووي.