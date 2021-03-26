وزيرة الصحة إلى سوهاج لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث القطارين

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا محافظة سوهاج.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تمَّ الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابًا إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".