تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط تداول 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23341 طنا تشمل: 10000 طن فوسفات و4167 طن يوريا و6000 طن مولاس و3174 طن رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27587 طنا تشمل: 1790 طن نواتج ذرة و14054 طن ذرة و1770 طن كربونات الصوديوم معبأ و206 أطنان زيت و898 طن سلك حديد و8950 طن فول صويا.وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1654 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وزيتون وريحان وسمسم وكراوية وثوم وفول ) وفواكه ( فراولة وبرتقال ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية ولبنان والهند وهولندا والصين ومالطا وسنغافورة وسيريلانكا وبنجلاديش وإيطاليا وإنجلترا وكرواتيا وروسيا وألمانيا وأسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 503 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1030 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 50762 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 196367 طنا.وتابع البيان أنه غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2692 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4440 شاحنة.