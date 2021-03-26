نائب يطالب باستخراج شهادات تطعيم كورونا بالعربية والإنجليزية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا، وشهادة تفيد تلقيهم اللقاح أو "التطعيم"، على أن تكون تلك الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه طبقًا لقانون الأوبئة يحق لأي مواطن التقدم بطلب للحصول على اللقاح، والحصول على شهادة مجانية في حال حصوله على اللقاح تفيد بتحصنه من الوباء المستجد بعد حصوله على المصل، وهو ما يحدث بالفعل ولكن يتم اصدار الشهادة باللغة العربية فقط.وطالب أبو العلا في بيان له، وزارة الصحة بأن تضع في خطتها خلال الفترة المقبلة، منح المتلقين لتطعيم كورونا، شهادة تفيد تطعيمهم أو تلقيهم المصل، باللغتين العربية والإنجليزية، لاسيما وأن كل الدول سوف تتعامل فى إجراءات السفر إليها بهذه الشهادة، الأمر الذى يتطلب أن تكون باللغة الإنجليزية بالإضافة للعربية، حتى يتم التعامل بها في الدول الأجنبية.وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن شهادة تطعيم كورونا، ستكون بمثابة، جواز السفر، للتنقل بين دول العالم خلال الفترة المقبلة، ولن تسمح الدول بدخول أي مواطن إليها إلا بحصوله على التطعيم المعترف به دوليا، وهناك عدد من الدول التي اشترطت ذلك الأمر وبدأت في تنفيذه حاليا، وهو ما يتطلب منا الأخذ في الإعتبار أهمية تلك الشهادة وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يتنقلون بين مختلف الدول العربية والأجنبية، سواء من أجل العمل أو التجارة أو الدراسة.وتابع عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى إجراءات السفر، هناك فوائد أخرى لتلك الشهادة التي تثبت أن صاحبها حصل على لقاح كورونا، حيث قد تحتاجها جهات العمل أو غيرها من الجهات المختصة.وتوقع أبو العلا، ان يكون هناك نتائج جيدة للقاح كورونا، خلال الفترة المقبلة في مواجهة تلك الجائحة التي أثرت سلبيا على كل دول العالم وأضرت بإقتصادها.