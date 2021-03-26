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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تجهز لرد مناسب على تعزيز وجود «ناتو» في البحر الأسود

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:25 م
ناتو» في البحر الأسود
ناتو» في البحر الأسود
ا ش ا
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها تعد ردًا مناسبًا على تعزيز وجود حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأسود، مشيرة إلى أن الحلف يبحث عن التهديد في المكان الخطأ.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة:" إن روسيا ستأخذ في الحسبان تصريحات الحلف خلال وضع سياستها الخارجية وتخطيطها العسكري".

وأضافت زاخاروفا: "سنأخذ في الاعتبار في سياستنا الخارجية والتخطيط العسكري، استمرار مزاج المواجهة لدى حلف "ناتو".

يُذكر أن الأمين العام لحلف "ناتو" ينس ستولتنبيرج أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن يستطيعا التعامل بشكل منفرد مع التحديات التي تشكلها روسيا، مطالبا بالعمل بشكل مشترك.

وقال الأمين العام لحلف "ناتو"، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي: "اليوم سنناقش موضوع روسيا بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، حيث نواجه جميعا نفس التحديات من الجانب الروسي".

وأضاف: "لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، ولكن معا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض".

وكان الحلف قد اتهم روسيا باتباع سلوك عدواني"، مشددا على ضرورة كبح تصرفات موسكو.

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