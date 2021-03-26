أمون مرتضى: 3 ملايين جنيه إضافية لمكافحة التصحر بمطروح

قال اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إن اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، صدق على دعم ميزانية إدارة التنمية المتكاملة بجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه إضافية لمكافحة التصحر.وأوضح أن بعد الدعم يصبح إجمالى الميزانية الحالية 23 مليون جنيه، وذلك حرصا على الاستجابة لأكبر عدد ممكن من طلبات الأهالى من إنشاء السدود وحفر آبار النشو، مؤكدا أن التصديق يأتى فى إطار خطة الجهاز للتوسع فى جميع المجالات التى تخدم رفع مستوى المعيشة للمواطنين في كافة أنحاء محافظة مطروح.وأشار إلى أنه تم تكليف إدارة التنمية المتكاملة بالجهاز لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى الفترة المتبقية من العام المالي الحالي.