لمواجهة كورونا.. رئاسة مجلس مدينة الزقازيق تفض سرادقي عزاء (صور)

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من فض (٢) سرادق للعزاء واحد بمنطقة حي مبارك والآخر بشارع موقف المنصورة وذلك أثناء تجهيزهما وإعدادهما لاستقبال المواطنين لأداء واجب العزاء، وتم التحفظ على معدات المستخدمة في الفراشة والأدوات الكهربائية والإنارة والكراسي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.وتستمر الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا بنطاق المحافظة.