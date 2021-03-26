وزير النقل يتجه لموقع «تصادم قطارى سوهاج».. ولجنة للتحقيق بالواقعة

قالت مصادر خاصة في وزارة النقل إن وزير النقل في الطريق لموقع حادث اصطدام قطار رقم 157 بقطار الركاب الإسباني الجديد، وكذلك قيادات السكة الحديد للوقوف على مستجدات الحادثة.وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن الوزير أمر بتشكيل لجنة من وزارة النقل وقيادات السكة الحديد للوقوف على أسباب الواقعة.