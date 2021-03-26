إيطاليا تمنع اقتراب السفن من وسط البندقية

أعلنت الحكومة الإيطالية منع اقتراب السفن من ساحة القديس مرقس الشهيرة في البندقية وسيُفرض عليها أن ترسو في ميناء المدينة الصناعي.وقال وزراء الثقافة والسياحة والبيئة والبنى التحتية في بيان مشترك إن هذا القرار اتُّخذ "لحماية التراث الثقافي والتاريخي الذي لا ينتمي إلى إيطاليا وحسب، بل إلى العالم أجمع".وأشار الوزراء إلى أن الميناء الصناعي يشكل حلا "موقتا" وقد "أطلقوا نداء للمساهمات" من أجل إيجاد "حل نهائي لمشكلة تنقل سفن كبيرة في البندقية"، من خلال استحداث مرسى جديد خارج خليج المدينة التاريخية.قبل جائحة كوفيد-19، كانت السفن تنقل سنويا ملايين الزوار إلى البندقية ما يزيد هشاشة الوضع في المدينة التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.