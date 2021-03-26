تل بسطة.. من شاهد على حكم الفراعنة إلى نقطة معترف بها في رحلة العائلة المقدسة

◄ تل بسطة فرعونيا مقر عبدة القطط " الألهة باستيت "

◄ تل بسطة " قبطيا ":

◄ المسيح زلزل الأوثان وأسقطها أرضا:

◄ بئر المسيح:

◄ جذبا للزائرين "دخول الجميع بثمن تذكرة الطالب":

شهدت محافظة الشرقية واحدا من الأحداث الأهم فى تاريخها، وهو إدراج منطقة تل بسطة الأثرية، كنقطة هامة ورسمية، على خريطة مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد جهود كبيرة، أسفرت عن إعتراف منظمة اليونسكو العالمية بها رسميا.و تربعت منطقة تل بسطة الأثرية بمدينة الزقازيق على العرش الفرعونى والعرش القبطى لما لها من أهمية فى الناحيتين، ولطالما عٌرفت المنطقة بأهميتها الفرعونية، إلى أن تم إعداد دراسات علمية روجت لأهميتها القبطية وكانت دافعا للإدراج الرسمى على خريطة مسار رحلة العائلة المقدسة.تعتبر "تل بسطة" عاصمة الإقليم الـ18 فى الدولة المصرية القديمة، وقد أصبحت عاصمة لكل الأقاليم فى عهد الأسرة 22، وعُرفت قديمًا باسم "باسمبر باستت" نسبة لـ"باستت" إله المرح والسعادة والراحة، ثم حرفت الكلمة حديثًا لتصبح " تل بسطة"و محافظة الشرقية مقر عبدة " القطط " وباستت هى واحدة من آلهة قدماء المصريين جسدها المصريون القدماء على هيئة امرأة برأس قطة، وتم تجسيدها أيضا لامرأة برأس لبؤة " أنثى الأسد " للتعبير عن انتقامها من الأعداء وقت الغضب، وكانت تمثل الخصوبة والحب والحنان وحامية المرأة الحامل، كما كانت تمثل أيضا الفرح والرقص والموسيقى والأعياد، كما كان لها صفات غير الوداعة مثل الغضب والافتراس، ومع التطور التاريخي فقد اقترنت في العصور المتأخرة بالإلهة سخمت المفترسة، وهي اللبؤة، التي تمثل الناحية المفترسة لباستيت عندما تغضب.و كانت منطقة تل بسطة الأثرية تشهد إحتفال قدماء المصريين والمعروف لديهم ب " الحيب سد " او العيد الثلاثينى وهو الاحتفال بمرور 30 عام على تولى الملك للحكم، كما يحتوى على بعض التماثيل الاثرية والأحجار.يحتوى على تمثال " ميريت آمون " أكبر تمثال لسيدة فى الوجه البحرى:تحتوى ساحة تل بسطة على تماثيل عديدة أبرزها تمثال " ميريت آمون " الإبنة الرابعة لرمسيس الثانى، والتى أصبحت زوجته بعد وفاة والدتها " نفرتارى " والذى يبلغ ارتفاعه 9 أمتار ووزنه 80 طن، مصنوع من حجر الجرانيت، وهو اكبر تمثال لسيدة فرعونية استخرج من تحت الارض بالوجه البحرى كاملا.و قد عٌثر على هذا التمثال محطما وتم إعادة ترميمه ليظهر بالشكل الموجود عليه الآن ب " تل بسطة "" هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَرِيعَةٍ وَقَادِمٌ إِلَى مِصْرَ، فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا " وردت فى سفر أشعياء تلك الكلمات التى عبرت عن حال تل بسطة ذلك الوقت، حيث يبدو تل بسطة معبدا مهشما تتناثر أحجاره، وهو ما يروى صراع الإيمان مع عبادة الأوثان، ومعجزات الأنبياء فى مواجهة تشدد الفراعنة.و قال القس متياس يعقوب صبرى، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الرسول " مطرانية الزقازيق ومنيا القمح "، أن السيدة العذراء مريم، حين هربت لمصر بالسيد المسيح، واصطحبته ليشهدا احتفال " العيد الثلاثينى " الضخم، الذى كان يقيمه فراعنة الشرقية فى ذلك الوقت، وفور دخول النبى عيسى لساحة الإحتفال اهتزت الأوثان وسقطت أرضا، وكان قدوم المسيح صاحب الرسالة السماوية بمثابة زلزلة للأوثان التى عبدها قدماء المصريين.و أضاف أن السيدة العذراء قد هربت بطفلها حين وقع هذا الحادث وفرت إلى الجنوب، وذلك بعد أن أساء الأهالى معاملتها.و أعرب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول عن سعادته، باكتمال مشروع إدراج تل بسطة كنقطة هامة ورسمية بمسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن زيارة وفد من اليونيسيف منذ عامين تمهيدا لوضع الشرقية على خريطة مسار رحلة العائلة المقدسة، كانت بمثابة مفاجأة سارة لكل أهالى الشرقية من الأقباط ومن المهتمين بالتاريخ والسياحة، بعد تعدد النداءات منذ وقت طويل للحكومة لوضع الشرقية فى مكانها الصحيح بخريطة رحلة العائلة المقدسةو تابع القس متياس، أنه عٌرف عن أهل مصر فى ذلك الوقت عدم الترحيب بالغرباء، ورفضوا استقبال العائلة المقدسة " السيدة مريم والسيد المسيح والقديس يوسف النجار"، وحين غلب العطش عليهم وصرح الطفل عيسى طلبا للماء، ولم يكن لديهم حيلة رسم الطفل دائرة تحولت لبئر انفجر منه الماء، كمعجزة من معجزات العائلة المقدسة والتى شهدتها ساحة منطقة تل بسطة الأثرية ظلت موجودة ذلك الوقت كشاهد على مرورهم بهذه النقطة الهامة بمسار رحلة العائلة.و لفت إلى أنه قد أثبتت بعض الدراسات والأبحاث التى جرت على ذلك البئر، وبأخذ عينات من المعادن المتواجدة فيه، أنه يرجع إلى وقت وجود العائلة المقدسة بمصر، أي أنه البئر الذي فجره المسيح وباركه بمنطقة تل بسطةمدير عام المنطقة الأثرية " تطويرات بتكلفة مادية بلغت 7 مليون جنيه ":و من جانبها قالت منال منير حبيب، مدير عام المنطقة الأثرية بتل بسطة بمحافظة الشرقية، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة، لإدراج تل بسطة، كنقطة أساسية فى الرحلة بقائمة "اليونسكو"، لافتة إلى أن هناك العديد من الإجتماعات قد تم عقدها على مدار فترة طويلة، لبحث التطويرات اللازمة للمكان بما يليق بمكانته كنقطة هامة فى تلك الرحلة.و أضافت فى تصريحات صحفية خاصة لـ " الدستور ".. أن التطويرات قد شملت، تجديدات فى البوابات، وترميم الأجزاء المنهارة من السور، وتجهيز حجرة " بوابو إلكترونية "، وجهاز أشهة x ray، لتأمين المنطقة، كما تم ترميم حول البئر، وذلك بتكلفة مادية قد بلغت 7 مليون جنيه.و من جانبه قال أنور أحمد عبد الصمد، مدير منطة تل بسطة الأثرية، أنه من المتوقع زيادة الزيارات لمنطقة تل بسطة فى الأيام المقبلة، لافتا إلأى أن المكان مفتوح للزيارة يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، وفى شهر رمضان سيكون مفتوحا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة، بوجود مرشدين جاهزين ومدربين على الشرح لأى من الزائرين.و أوضح أنه جذبا للزائرين، يتم فتح الزيارة للكبار والالصغار بتكلفة تذكرة الطالب والتى تقدر ب " 5 جنيهات "، مع دخول الأطفال حتى 6 سنوات مجانا، وذلك لمدة عدة أشهر، إحتفالا بإعادة إفتتاح المكان وإدراجه فى مكانة قبطية هامة.