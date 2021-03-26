تجديد حبس مدير مكتب مقاولات متهم بتزوير مستندات حكومية بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تجديد حبس مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى، وعامل بذات المكتب 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لعملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي قسم التزيف لفحصها.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى، وعامل بذات المكتب، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية متخذان من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به والكائن مقره بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عُثر بداخله على العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" وكمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة وجهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة وطابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما الآثم.بمواجهة المتهمان المذكوران أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.