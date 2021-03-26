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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان: 60% نسبة تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع «جنة» في ملوي الجديدة

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ ١٠٢٤ سكنية (٣٢ عمارة) "أرضي + ٧ أدوار متكررة" بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة بلغت حوالي ٦٠٪، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بمعظم عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات نحو ٢٠٠ مليون جنيه في مجال الإسكان والطرق بالمدينة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد وخلق فرص عملٍ جديدة.

وأضاف الجزار في بيان لمكتبه الاعلامي، أنه تم حتى الآن حجز ١٢٧ قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي، وبلغت نسبة التنفيذ٧٠٪.

فيما أشار المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط محطة وقود، كما يجرى الآن طرح تنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة (مدرسة - حضانة - سوق تجاري - ووحدة صحية)، وجارٍ البدء في إجراءات طرح وترسية أعمال الكهرباء بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصًا على توافر جميع الخدمات بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالمشروعات، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقًا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

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