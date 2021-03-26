نقل ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج لمستشفى طهطا

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إنَّ الأهالي يحاولون دخول العربات التي انقلبت بعد اصطدم قطار بآخر في سوهاج لإنقاذهم.وأوضحت المصادر لـ«الدستور» أنَّ قطار ركاب رقم 157 اصطدم بقطار إسباني مكيف وذلك في منطقة «مدافن الصوامع» ومدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، ويتم نقل الضحايا إلى مستشفى طهطا العام.