وفاة طفل دهسته «عربة كارو» بالوادي الجديد

لقي طفل مصرعه بمحافظة الوادي الجديد، بعد أن دهسته عربة كارو بالمزرعة الخاصة بوالده، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول طفل صغير إلى مستشفى الداخلة العام جثة هامدة إثر تعرضه للدهس من عربة كارو بإحدى قرى مركز الداخلة.وتبين أن الطفل "م. ش" 4 سنوات من قرية الموشية التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.