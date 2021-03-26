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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: استمرار هجمات الحوثي رغم مبادرة السعودية يؤكد رفض السلام

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الھجمات التي تشنھا میلیشیا الحوثي على المدنیین والمناطق المدنیة والحیویة في المملكة العربیة السعودیة.

وأكدت وزارة الخارجیة الكویتیة في بیان لھا الیوم الجمعة، أن استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وتصاعد وتیرتھا ضد المدنیین والمناطق المدنیة والحیویة في المملكة العربیة السعودیة بعد المبادرة التي أطلقتھا لإنھاء الحرب في الیمن، والتي حظیت بتأیید المجتمع الدولي، یؤكد خطورة نھج میلیشیا الحوثي ورفضھا للسلام بانتھاك قواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب، وتعریض أمن المملكة للخطر وتقویض استقرار المنطقة، وتھدید إمدادات الطاقة العالمیة وسلامة الملاحة الدولیة، الأمر الذي یتطلب وعلى الفور تحركًا دولیًا سریعًا وحاسمًا لردع تلك الأعمال ووضع حد لھا.

وشددت على وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.

وتعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جازان السعودية، مساء أمس، لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إدانة المملكة لهذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، مشددًا على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأن القوات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح أن المليشيا الحوثية قامت بإطلاق 3 صواريخ بالستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان بالستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

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