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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ولد فكرة مشروعك» برنامج جديد لتدريب الفتيات بأسيوط

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:01 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أطلقت محافظة أسيوط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وجمعية تنمية المجتمع بساحل سليم البرنامج التدريبي (ولد فكرة مشروعك) لتأهيل وتدريب الشباب على إقامة وإدارة المشروعات لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك استمرارًا للبرامج التدريبية وللراغبين فى إقامة مشروعات بمركز ساحل سليم.

يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة (مشروع تطوير الريف المصرى) الذي يجري تنفيذه بعدد 7 مراكز إدارية بالمحافظة بواقع  149 قرية تعد القرى الاكثر احتياجًا وتم البدء بمركز ساحل سليم وتفعيل العديد من الأنشطة التى من شأنها تحقيق التنمية المتكاملة وتحقيق حياة كريمة لأبنائه وتساهم في رفع المستوى المعيشي لهم.

من جانبه أشار رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، إلى أن التدريب المقام لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال يأتي ضمن سلسلة من التدريبات سيتم عقدها بمراكز المحافظة السبعة المختارة ضمن مبادرة حياة كريمة "تطوير الريف المصري" في إطار دور جهاز تنمية المشروعات والخاص بالتنمية الاقتصادية بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة من حيث إتاحة التمويل وخلق فرص عمل علاوة على أنشطة التشغيل والتدريب لأبناء تلك المناطق.

ويستهدف التدريب، عدد 27 فتاة وسيدة من أبناء مركز ساحل سليم ويمتد على مدار يومين بواقع تدريب 6 ساعات يوميا  بهدف تنمية مهارات السيدات في كيفية اختيار فكرة مشروع تتناسب مع خبرات المتدربات وقابلية التنفيذ بعد التدريب على اليات اختيار السوق وكيفية اعداد الدراسة المالية المبسطة للمشروع  وبنهاية التدريب يكن السيدات قد حصلن على المهارات اللازمة لاختيار فكرة مشروع قابلة للتطبيق وتناسب المجتمع المحيط عملا على تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة بقرى مركز ساحل سليم.

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