رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:52 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
نظمت مديرية الصحة بدمياط، عدة قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان.

وأكدت المديرية فى البيان الصادر عنها أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ قافلة طبية بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا، والتى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٤٤٣ مواطنًا.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم تحويل عدد٦٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٣ حالة، فضلًا عن إجراء ٥٤٩ تحليل معملى و٤٢ أشعة، بالإضافة إلى إجراء الكشف بالسونار على ٤٧ حالة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات


الصور

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج»

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

قبل انتهاء المهلة.. رابط التقديم على عداد كهرباء.. والأوراق المطلوبة

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة