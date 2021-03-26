الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، عدة قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان.وأكدت المديرية فى البيان الصادر عنها أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ قافلة طبية بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا، والتى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٤٤٣ مواطنًا.وفى هذا الصدد، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم تحويل عدد٦٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٣ حالة، فضلًا عن إجراء ٥٤٩ تحليل معملى و٤٢ أشعة، بالإضافة إلى إجراء الكشف بالسونار على ٤٧ حالة.