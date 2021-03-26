تشميع كافتيريا بعد مخالفتها الإجراءات الاحترازية في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين لافتًا إلى ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة في هذا الشأن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا.وقال سعد، أنه تم شن حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بحي شرق مدينة أسيوط حيث تم ضبط ومصادرة أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين بالإضافة إلى إغلاق وتشميع عدد من الكافتيريات بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق شن الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافيتريات ومصادرة "الشيش" وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض فضلًا عن حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية مؤكدا ضرورة البعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة.