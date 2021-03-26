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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج تجري زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات بأسيوط

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسيوط.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي المشرفين القائمين علي الدار، حيث أطلعت علي دورة العمل بالدار التي تضم 22 فتاة وطفلة، وتتراوح فئاتهن العمرية ما بين عام إلى 30 عامًا، كما أطلعت على ملف الحالة للأطفال والفتيات داخل الدار.

وتفقدت نيفين القباج أروقة الدار المختلفة والتي تضم حضانة إيوائية ومكتبة، كما حرصت علي لقاء الفتيات، وعقدت معهن جلسة منفردة استمعت خلالها لمطالبهن، موجهة القائمين علي الدار بتذليل أي صعاب تواجه الفتيات والأطفال.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا زيارة تفقدية لدار الحنان للبنين التي تخضع لأعمال التطوير وتبلغ مساحتها 2000 م، وتضم 18 طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 20 عامًا.

وحرصت نيفين القباج علي لقاء الأطفال داخل الدار الذين أبدوا سعادة كبيرة بزيارتها، وحثتهم علي الاهتمام بالدراسة،كما تفقدت أعمال التطوير بالدار، موجهة القائمين عليها برفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى.

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