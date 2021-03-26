اصطدام قطارين وخروج 3 عربات عن القبضان في سوهاج

اصطدم قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف في دائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من الضحايا، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.