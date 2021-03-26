حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، إذ وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء المحافظة والتعامل الفورى مع أية تداعيات قد تنجم عنها.وأكدت "المحافظ" على رؤساء الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ أعمال شفط تجمعات المياه التى نتجت عن سقوط الأمطار الغزيرة والتواجد الميدانى المستمر لمتابعة هذه الأعمال لتيسير الحركة المرورية بالشوارع، كما نوهت إلى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة العليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.