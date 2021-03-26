إحالة مخالفات نادي دمياط للنيابة بعد رصد تزوير في العضويات

التقى النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ومحمود ابو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.وقرر الوزير إحالة مخالفات نادي دمياط الرياضي للنيابة العامة، حيث تم رصد مخالفات في شئون العضوية حيث تبين وجود عضويات لاعضاء متوفين تم استبدالها وإضافة آخرين بدلا منهم، كما تم رصد مخالفات تزوير في أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، مما يثير شبهة إهدار مال عام.وقرر الوزير إحالة تلك المخالفات بعد رصدها الى النيابة العامة للتحقيق فيها كما قرر فتح باب اشتراك العضويات في النادي خلال الأيام القادمة.