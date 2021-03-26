درب الصليب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أشمون

اجتمعت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أشمون، لصلاة درب الصليب مع الشمامسة وأفراد الرعية.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر: إنه عقب ذلك قام الأب بطرس اسطفان بتوزيع هدايا على الأمهات بالكنيسة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.ومن جهته ترأس غبطة أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي احتفالًا بعيد البشارة، بدير سيدة البشارة بكينج مريوط بالإسكندرية.شارك غبطته في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية، والأب كيرلس تامر، راعي الكنيسة ورئيس الدير، ولفيف من الأباء الكهنة.ألقى غبطته كلمة العظة والتي بدأت بتهنئة الحضور، وجميع أهل الدير، حيث إن الدير هو مكان مبارك ومؤثر، وبالرغم من بعد المسافات التي تفرقنا ولكننا متحدون في الصلاة الحقيقة النابعة من القلب.