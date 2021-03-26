ماليزيا تسجل 1275 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المالیزیة، الیوم الجمعة، عن تسجیل 1275 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ماليزيا إلى 339 ألفا و443 إصابة.وذكرت الصحة الماليزية، في بيان أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جدیدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1249 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1509 حالات، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 323 ألفا و925 حالة.