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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريك 17 ألف متر مكعب من الرمال لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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صرَّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، بأنَّ نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة «مشهور» لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بلغت نحو 87% بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس الهيئة أنَّ الكراكة «مشهور» بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 مترًا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 مترًا.

وأكد رئيس الهيئة أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي، وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار من السفينة، مشيرا إلى أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها.

جدير بالإشارة، بأنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح مابين ١٥ إلى ٢٠ ألف متر مكعب من الرمال.

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