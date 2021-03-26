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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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يهتم المصريون بمتابعة المسلسلات الأكثر تشويقا وإثارة، لذا ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي و"جوجل" من قبل الكثير عن ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25، حيث نال المسلسل ضجة كبيرة في الأيام القليلة نظرًا إلى أن المسلسل أوشك على الانتهاء، وغير ذلك المسلسل لفت انتباه الكثير من المتابعين للمسلسلات المصرية.

ويشارك بالمسلسل " في يوم وليلة " عدد كبير من النجوم ومنهم ( أحمد رزق - آيتن عامر - محمد جمعة - نضال الشافعي - صلاح عبد الله - محمد مهران - داليا مصطفى - ولاء الشريف ).

ونظرًا لاهتمام المشاهدين والسيدات المهتمين بالمسلسلات المصرية وأرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل التي يبحث عنها المشاهدين ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25.

ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25


وبدأ عرض مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON يوم الأحد المقبل والبطولة الطلقة للفنان أحمد رزق والفنانة آيتن عامر والفنان نضال الشافعي، ويعتبر في يوم وليلة العمل الجديد للقناة بعد نهاية عرض مسلسل " لؤلؤ " بطولة النجمة مي عمر والنجم أحمد زاهر ونجلاء فتحي والفنانة نرمين الفقي.

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وكانت آخر الحلقات مسلسل في يوم وليلة على قنوات ON الحلقة الـ 24 ومن بعدها بدأ يبحث المتابعون للمسلسل عن الحلقة الجديدة وهي الحلقة 25، حيث تناولت الحلقة السابقة أحداثا كثيرة غير متوقعة ومن ضمنها تجسس يحيى والذي يقوم بدوره الفنان نضال الشافعي على زوجته سارة والتي تجسد شخصيتها الفنانة آيتن عامر، ولكنها لم تتقبل الوضع وحزنت كثيرًا ولم تتقبل فكرة المراقبة، وحدث بينهما مشادة كلامية كبيرة وكان رد فعل سارة "حرام عليك أنا شكيت في صحبة عمري وخلتني ألف حوالين نفسي.. يحيى أنت بني أدم مجنون.. ودي حاجة مش هسمح بيها " وأنتهت الحلقة.

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