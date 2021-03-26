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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبا تطور لقاح «عبدالله» وتحصل على موافقة.. وفنزويلا أول زبون

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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عقب تطويرها لقاحا ضد كورونا المستجد، سمته عبدالله، حصلت كوبا على موافقة المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية بعد أن أنهى المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب خضع لها وأكدت فعاليته.

ويعد لقاح عبدالله هو ثاني لقاح تطوره كوبا بعد Soberana 02 الذي بدأ توزيعه بعد أن خضع لتجاربه أكثر من 44 ألف متطوع، أعمارهم بين 19 إلى 80 عاما، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وورد اسم اللقاح الكوبي بوسائل إعلام فنزويلية، نقلت ما ذكره الرئيس نيكولاس مادورو في كلمة متلفزة ألقاها الأربعاء الماضي، قال فيها إن حكومته ستعتمد اللقاحين الكوبيين، بوصول 60 ألفا منهما الأسبوع المقبل، كما ستعتمد اللقاحين الروسي والصيني لحل مشكلة الفيروس نهائيا في يوليو المقبل، بحسب ما وعد.

وحول اسم اللقاح، فهو مشتق من مسرحية عبدالله التي ألفها شاعر كوبا الأشهر خوسيه مارتي، الراحل في 1895 بعمر 42 سنة، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.

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