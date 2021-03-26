موعد إجازة شم النسيم 2021.. وطقوس الاحتفال به منذ العصر الفرعوني





موعد إجازة شم النسيم ٢٠٢١





يحتفل جميع طوائف الشعب المصري بعيد الحصاد أو شم النسيم أو أعياد الربيع منذ العصر الفرعوني وفقا التقويم القبطي والمعتمد على الحسابات الشمسية حيث إنه يرتبط بموسم حصاد المحاصيل الزراعية الذي يعبر عن مدى تعب المصريين القدماء في الزراعة طوال العام لذلك يخرجوا في هذا اليوم إلى الحدائق والمتنزهات والبساتين لشم النسيم العليل والهواء الجيد ويصادف الاحتفال به هذا العام 2021 يوم 3 مايو المقبل الذي يضع ضمن الإجازات الرسمية للدولة وفقا المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.





طقوس الاحتفال بعيد الربيع منذ العصر الفرعوني ٢٠٢١





من أبرز الطقوس التي تميز به هذا العيد الفرعوني هو الخروج إلى الحدائق والبساتين وأفضل الأماكن على ضفاف النيل للاحتفال بأعياد الربيع وارتبط هذا اليوم بالمأكولات البحرية والبصل الأخضر والخس والخيار وتلوين البيض لإسعاد الأطفال بالإضافة إلى أجواء تجمع جميع أفراد الأسرة للاحتفال بهذا العيد الفرعوني وقضاء وقت ممتع وسعيد مبهج ولكن مازلنا نحتفل به في أوضاع جائحة كورونا العالمية والتي اضطرت الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى





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طقوس شم النسيم في ظل أيام شهر رمضان





يصادف موعد إجازة شم النسيم يوم 3 مايو المقبل والذي يتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 13 إبريل المقبل وينتهي بقدوم عيد الفطر المبارك في 12 مايو حيث يغلب طقوس الشهر الكريم على طقوس احتفالات عيد الربيع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يتطلب التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين.

ما زال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل عنوالذي حظى بأعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة حيث لا يقتصر هذا العيد على فئة معينة من المصريين لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير طقوس الاحتفال به منذ العصر الفرعوني وحتى الآن وموعد الاحتفال به هذا العام.