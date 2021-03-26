توقعات بانخفاض أسعار الاسماك في بداية رمضان

قال محمد السيد، أحد تجار الاسماك بأسواق منطقة الدقي، أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأسماك لجميع الأصناف في الوقت الحالي.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من المعروض من الاسماك في الاسواق مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي في شهر رمضان المبارك.وأوضح أن نسبة الإقبال على الأسماك تنخفض في الاسبوع الاول من شهر رمضان لذلك من المتوقع ان تنخفض اسعاره نوعا ما بسبب زيادة الاقبال علي اللحوم والدواجن دون الاسماك خاصة في بداية الشهر.وسجل سعر سعر البلطى المزارع بين 19 - 20 جنيها للكيلو، وسجل البلطى المزارع 2، 21-23 جنيها للكيلو مقابل 19-21 جنيها للكيلو، والبلطى البلدى الأسوانى يتراوح بين 17 - 37 جنيها للكيلو.، والبياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، والبورى 2 تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، والبورى 1 بين 42 - 48 جنيها للكيلو.وسجل سعر القراميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسجل سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.