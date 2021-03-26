الدفاع اللبناني يُمدد التعبئة 6 أشهر والإغلاق التام لكل القطاعات

انتهى قبل قليل، اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ في ​قصر بعبدا​، الذي دعا إليه ​الرئيس ميشال عون​ للبحث بالاجراءات الخاصة بمكافحة كورونا.وأصدر مجلس الدفاع الأعلى خلال الاجتماع، قرارا يقضى بتمديد التعبئة 6 أشهر، و​الاإقفال​ التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وخلال الاجتماع، أكد حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن انتشار كورونا يتزايد، معربا عن تأييده لقرار تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة.ورأى دياب ان انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها، متابعا "أتبنى بشدة تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة".وقال دياب خلال الاجتماع"في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمن للعائلات دعما مباشرا يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطارة بسبب جشع بعض ​التجار​ وغياب الضمير الإنساني".