وزير الأوقاف: إغلاق 3 مساجد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن اليومين الماضيين تم إغلاق 3 مساجد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وذلك خلال لقاءه بعدد من أئمة ودعاة بني سويف بمقر ديوان المحافظة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.وأوضح وزير الأوقاف أن هناك حملة قوية للنظافة والتعقيم قبل شهر رمضان، ولا تهاون على الإطلاق فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد وفى حالة عدم التزام المصليين سيتم غلق المسجد، ومن يحب المساجد لابد أن يلتزم بارتداء الكمامة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.