أبرزهم يسرا وليلى علوي.. تعرف على المشاركين في موكب المومياوات الملكية

ينتظر العالم أجمع، حفل موكب نقل المومياوات الملكية من منطقة التحرير، وذلك من خلال موكب لملوك وملكات مصر الـ22، في رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.وعلمت "الدستور" أن الحفل سيشهد تواجد عدد كبير من الفنانين والذين على رأسهم الفنانة منى زكي والتي ستقود الموكب ومعها كلا من هند صبري ويسرا وليلى علوي وحسين فهمي، وسوف يلقي عدد منهم كلمات عن الحضارة الفرعونية العظيمة.يذكر أن موعد نقل المومياوات الملكية تحدد له الثالث من أبريل المقبل، ‏‎وسيصحب موكب المومياوات الملكية في نفس اليوم، افتتاح القاعة المركزية، وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.