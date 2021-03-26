الإمارات تسجل 2128 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2.128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 236.782 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 450.765 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.472 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.262 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 434.035 حالة.