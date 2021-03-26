ألمانيا تؤجل تطبيق اختبارات كورونا الإجبارية للعائدين

قررت ألمانيا إرجاء تطبيق اختبارات كورونا الإجبارية على العائدين جوا بوجه عام إلى ليلة الإثنين- الثلاثاء المقبلة.وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، في برلين إنه يتم تأجيل موعد البدء مرة أخرى قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للتحضير، مضيفًا أنه وقع مرسومًا بذلك.وكان من المخطط في البداية تطبيق هذه الشروط المشددة، اعتبارًا من ليلة الأحد المقبل.وتحاول ألمانيا احتواء موجة ثالثة من جائحة كورونا، مدفوعة بشكل رئيسي بطفرات جديدة من الفيروس تتسم بقدرة أكبر على الانتشار.