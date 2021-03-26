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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط (4 مصانع ومعمل - 2 مركز - متجر "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ("262،465 طن مواد غذائية - 100458 عبوة" مواد غذائية") بدون بيانات، ويظهر عليها علامات فساد، وعدم تسجيل علامة تجارية ومنسوبة لشركة وهمية ومغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وسوء تخزين ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانونى السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية والغش التجارى والتدليس.. بنطاق مديريتى أمن كفرالشيخ والإسماعيلية.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط عدد (20) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة، وفي مجال التفتيش البيئي تم ضبط عدد (5) منشآت (عدم وجود "سجل الحالة البيئية –رخصة مزاولة النشاط – موافقة بيئية" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية- صرف مياه غسيل على مجرى مائى- إنبعاث أدخنة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط عدد (2) قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية تم ضبط (شركة ومخزنين ومتجر "بدون ترخيص"- عدد 2 سيارة) بمضبوطات بلغت ( 45،6 طن أسمدة زراعية – 130،5 طن أعلاف حيوانية – 230 كيلو جرام مبيدات زراعية "بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون بيانات") بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وكفر الشيخ.

وفي مجال الطب البيطرى تم ضبط مركز بيطرى "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (2038) عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع والأحجام محظور تداولها ومنتهية الصلاحية، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.. وكذا ضبط (8 محلات جزارة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (112،5 كيلو جرام لحوم) مذبوحة خارج المجازر ولا توجد عليها ثمة أختام) بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط عدد (38) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (18) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (47) قضية (تلوث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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