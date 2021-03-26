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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف غرب الإسكندرية يحصل على لقاح «سينوفارم»

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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حصل الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، على لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا، كأول أسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يُحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المُستجد.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت عن تطعيم الآباء الكهنة في الإسكندرية على مدار يومين بلقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان أنَّه تمَّ إعطاء حوالي 130 كاهنًا الجرعة الأولى على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع.

وتابعت أنَّ ذلك يأتي على هامش زيارة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، ومعه عدد من القيادات الطبية من مديرية الصحة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

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