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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من بني سويف

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:02 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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ينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من محافظة بني سويف.

ويشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة بني سويف، في الاحتفال بعيدها القومي، ويلتقي قيادات الدعوة بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني، بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القاريء الشيخ طه النعماني، وتدور الخطبة حول "الحلال بين والحرام بين".

ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقالت الأوقاف، إن موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على معنيين الأول هو ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، والآخر هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن العلماء طريقهم السعة والتيسير على الناس من باب أن الأصل في الأشياء الحِلُّ والإباحة والتحريم لا يثبت إلا بدليل، في حين أن الجهلاء يجعلون من التحريم أصلًا ثابتًا لديهم، وكأن الحِلَّ هو الذي يحتاج إلى دليل فيضيقون على الناس سبل حياتهم.

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