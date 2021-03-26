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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» يؤكد أهمية التسويق الإلكترونى في تنشيط حركة السوق المصرى

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية دور التسويق الإلكترونى في تنشيط حركة السوق المصرى فى قطاعي الصناعة والتجارة، لافتًا إلى أن العالم الآن أصبح يتعامل الكترونيًا وهذا افضل بكثير حرصًا من انتشار فيروس كورونا نتيجة الاختلاط او الازدحام على المحلات التجارية.

و اضاف هلال لـ"الدستور"، أن الاتحاد يعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية بجانب الحكومة، ومن هنا جاءت فكرة انشاء منصة إلكترونية برئاسة المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد، تتضمن المنصة جميع بيانات أصحاب المصانع ومنتجاتهم.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المنصة لم يقتصر تسويق منتجاتها في مصر فقط بل الهدف منها الانتشار والتوسع في جميع البلدان لعرض منتجاتنا ودخولها في المنافسة مع باقي البلدان.

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