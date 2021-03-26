ضبط المتهمين بسرقة مصنع في العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة أحد المصانع بالشرقية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من فرد أمن بأحد المصانع الكائن مقرها بدائرة القسم أنه حال وجوده بحجرة الأمن بالمصنع، فوجئ بثلاثة أشخاص مجهولين بحوزتهم سلاح أبيض "سكين" بالدلوف للحجرة، وقاموا بإيثاقه والدخول للمخزن الموجود بالطابق الأرضى للمصنع وسرقة "كمية من القماش" وقاموا بتحميلها على سيارة نقل وفروا هاربين.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من (11 شخصًا "لـ 6 منهم معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديريتى أمن "الإسكندرية وكفرالشيخ"، أمكن استهدافهم وتم ضبطهم بمحال إقامتهم "عدا إثنين" وبحوزتهم (سيارة ملاكى- سيارة نقل) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، حيث قام اثنان من المتهمين بالتخطيط لسرقة القماش من المصنع لسابقة عملهما بالمصنع، وتم تجهيز السيارة المضبوطة بحوزتهم لنقل الحمولة وقيام أحدهم بتصوير مداخل ومخارج المصنع باستخدام هاتف محمول، وأعدوا الأدوات اللازمة لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة، وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين السيارتين المضبوطتين بحوزتهم، وقام 2 من المتهمين بالدلوف إلى حجرة الأمن وتوثيق فرد الأمن المشار إليه والاستيلاء منه على المفاتيح الخاصة بالبوابة، وقاموا بفتحها وقيام باقى المتهمين بالدخول وتم تحميل "القماش" على السيارة النقل، وأضافوا بقيامهم بالتوجه لمدينة الإسكندرية وتخزين الحمولة بمنزل أحدهم، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع.تم بإرشادهم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول، وبسؤال المُبلغ تعرف على المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.